MANDY COIN (MANDY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MANDY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MANDY kaina yra $ 0.01652116, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MANDY per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -0.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MANDY COIN rinkos kapitalizacija yra $ 10.65K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MANDY apyvartoje yra 999.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 999758680.7164705. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.65K
Šiandienos MANDY COIN kainos pokytis į USD: $ 0.
MANDY COIN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MANDY COIN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MANDY COIN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.52%
|30 dienų
|$ 0
|+13.18%
|60 dienų
|$ 0
|+37.25%
|90 dienų
|$ 0
|--
Mandy Coin ($MANDY) is a Solana-based cryptocurrency designed to integrate blockchain technology with real-world healthcare services. The project aims to address inefficiencies in traditional healthcare by providing access to AI-driven medical concierge services, IV therapy, nutrition coaching, and telemedicine. Unlike many meme coins that lack tangible utility, Mandy Coin is backed by an existing healthcare business, Medicine Woman Wellness, ensuring real-world applications for token holders. Led by Mandy Beth, a healthcare professional with over 15 years of experience, the project emphasizes transparency and reliability, avoiding the anonymity and instability commonly associated with crypto ventures. In addition to its healthcare-focused ecosystem, Mandy Coin leverages AI partnerships to develop an interactive health empowerment platform. The project also fosters a growing community, strategic collaborations, and a structured roadmap aimed at long-term sustainability. By merging blockchain technology with healthcare innovations, Mandy Coin seeks to provide a new approach to digital assets with practical use cases in the trillion-dollar healthcare industry.
