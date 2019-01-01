Malinka (MLNK) Tokenomika
What is crypto Malinka (MLNK)? For each block of the blockchain ( every 0,5 seconds), for the duration of 8 years a number of Malinka tokens is born - from a 100 in the first block and then gradualy reducing to 1 Malinka in the last block! Malinka is directed to the pools containing the MLNK token. Crypto Malinka is distributed among pools according to their weight in the total investments. It then gets distributed among investors according to their shares of the pools! 0.05%(which is equal to 20% from all exchange pool commissions) are converted to US Dollars and are directed towards purchase of Crypto Malinka for the purpose of burning it! Result:Crypto Malinka will be ensured constant liquidity, dependent on how intensively the currency exchange volumes and the number of users grow, its market price increase and decrease of its quantity available!
Malinka (MLNK) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Malinka (MLNK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Malinka (MLNK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Malinka (MLNK) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MLNK tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MLNK tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MLNK tokenomiką, galite peržiūrėti MLNK tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.