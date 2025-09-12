Daugiau apie MEGA

MEGA Kainos informacija

MEGA Oficiali svetainė

MEGA Tokenomika

MEGA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Make Europe Great Again logotipas

Make Europe Great Again kaina (MEGA)

Neįtraukta į sąrašą

1 MEGA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00012221
$0.00012221$0.00012221
-5.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Make Europe Great Again (MEGA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:50:24(UTC+8)

Make Europe Great Again (MEGA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00232549
$ 0.00232549$ 0.00232549

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-5.64%

+3.79%

+3.79%

Make Europe Great Again (MEGA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MEGA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEGA kaina yra $ 0.00232549, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEGA per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -5.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Make Europe Great Again (MEGA) rinkos informacija

$ 122.56K
$ 122.56K$ 122.56K

--
----

$ 122.56K
$ 122.56K$ 122.56K

999.34M
999.34M 999.34M

999,342,632.924507
999,342,632.924507 999,342,632.924507

Dabartinė Make Europe Great Again rinkos kapitalizacija yra $ 122.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MEGA apyvartoje yra 999.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 999342632.924507. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 122.56K

Make Europe Great Again (MEGA) kainos istorija USD

Šiandienos Make Europe Great Again kainos pokytis į USD: $ 0.
Make Europe Great Again 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Make Europe Great Again 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Make Europe Great Again 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-5.64%
30 dienų$ 0+44.09%
60 dienų$ 0+81.54%
90 dienų$ 0--

Kas yra Make Europe Great Again (MEGA)

$MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union. We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future. This token serves as a culture community token, supporting the political movement.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Make Europe Great Again (MEGA) išteklius

Oficiali svetainė

Make Europe Great Again kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Make Europe Great Again (MEGA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Make Europe Great Again (MEGA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Make Europe Great Again prognozes.

Peržiūrėkite Make Europe Great Again kainos prognozę dabar!

MEGA į vietos valiutas

Make Europe Great Again (MEGA) Tokenomika

Supratimas apie Make Europe Great Again (MEGA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEGAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Make Europe Great Again (MEGA)

Kiek Make Europe Great Again(MEGA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEGA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEGA į USD kaina?
Dabartinė MEGA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Make Europe Great Again rinkos kapitalizacija?
MEGA rinkos kapitalizacija yra $ 122.56KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEGA apyvartoje?
MEGA apyvartoje yra 999.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEGA kaina?
MEGA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00232549USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEGA kaina?
MEGA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MEGA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEGA yra --USD.
Ar MEGA kaina šiais metais kils?
MEGA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEGA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:50:24(UTC+8)

Make Europe Great Again (MEGA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.