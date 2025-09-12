Make America Healthy Again kaina (MAHA)
Make America Healthy Again (MAHA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MAHA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAHA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAHA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Make America Healthy Again rinkos kapitalizacija yra $ 107.41K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MAHA apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 107.41K
Šiandienos Make America Healthy Again kainos pokytis į USD: $ 0.
Make America Healthy Again 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Make America Healthy Again 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Make America Healthy Again 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.67%
|30 dienų
|$ 0
|-15.18%
|60 dienų
|$ 0
|-4.72%
|90 dienų
|$ 0
|--
MAHA 🌱🇺🇸 (Make America Healthy Again) is a 🦺 movement-driven token 🪙 designed to promote health 💪, independence 🕊️, and community engagement 🫱🫲 within the political and social landscape of the United States. Built on blockchain technology 🔗, MAHA empowers users to take control of their personal health journey 🧘 while supporting broader societal initiatives 🌎. The token leverages decentralized incentives, enabling holders to participate in daily wellness challenges 🏆, earn rewards 🎉, and engage in governance decisions within the MAHA ecosystem 🌐. With a fixed supply of 10 billion tokens and a 2% buy/ tax 💰, MAHA creates a sustainable economic model intended to support community activities 👫, partnerships 🤝, and health-related initiatives 🍎. Operating on a Ethereum 📲, MAHA ensures transparency, security 🔒, and accessibility for all. The token aligns with the mission of the "Make America Healthy Again" movement 🌍, co-led by Robert F Kennedy Jr and President Donald J Trump, inviting users to contribute to the collective goal of improved health 🌟 and abundance 🏅 and justice 👨⚖️ across the nation.
Supratimas apie Make America Healthy Again (MAHA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAHAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.