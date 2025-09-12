MAGNET6900 kaina ($🧲6900)
--
-1.05%
+8.70%
+8.70%
MAGNET6900 ($🧲6900) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $🧲6900 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $🧲6900 kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $🧲6900 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MAGNET6900 rinkos kapitalizacija yra $ 3.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $🧲6900 apyvartoje yra 68,784.86T vienetų, o bendras kiekis siekia 6.878486492077384e+16. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.75K
Šiandienos MAGNET6900 kainos pokytis į USD: $ 0.
MAGNET6900 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MAGNET6900 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MAGNET6900 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.05%
|30 dienų
|$ 0
|-1.65%
|60 dienų
|$ 0
|-1.55%
|90 dienų
|$ 0
|--
MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
