Magic USDC Generator kaina (MUG)
+0.35%
+3.66%
+37.07%
+37.07%
Magic USDC Generator (MUG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MUG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MUG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MUG per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – +3.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +37.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Magic USDC Generator rinkos kapitalizacija yra $ 7.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MUG apyvartoje yra 942.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 955018183.163013. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.53K
Šiandienos Magic USDC Generator kainos pokytis į USD: $ 0.
Magic USDC Generator 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Magic USDC Generator 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Magic USDC Generator 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+3.66%
|30 dienų
|$ 0
|+87.48%
|60 dienų
|$ 0
|+48.43%
|90 dienų
|$ 0
|--
Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Magic USDC Generator (MUG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Magic USDC Generator (MUG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Magic USDC Generator prognozes.
Peržiūrėkite Magic USDC Generator kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Magic USDC Generator (MUG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MUGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.