MAGA DOGE (MAGADOGE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MAGADOGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAGADOGE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAGADOGE per pastarąją valandą pasikeitė +0.50%, per 24 valandas – +1.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MAGA DOGE rinkos kapitalizacija yra $ 58.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MAGADOGE apyvartoje yra 42,068.94T vienetų, o bendras kiekis siekia 4.206894268487709e+16. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.02K
Šiandienos MAGA DOGE kainos pokytis į USD: $ 0.
MAGA DOGE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MAGA DOGE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MAGA DOGE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.56%
|30 dienų
|$ 0
|-26.65%
|60 dienų
|$ 0
|-29.12%
|90 dienų
|$ 0
|--
At MAGA DOGE, we’re all about making America—and your crypto portfolio—great again! Inspired by the fun-loving spirit of DOGE and the iconic slogan that rallied a nation, MAGA DOGE brings a fresh twist to the meme coin universe. Our mission? To combine humor, community, and serious gains in a way that no other coin can. Why MAGA DOGE? Community-Driven: Just like DOGE, MAGA DOGE thrives on community. We believe in the power of people coming together, sharing laughs, and building something amazing. Join our vibrant community and be a part of the movement! Fun and Engaging: MAGA DOGE isn’t just a coin; it’s an experience. We’ve got memes, games, and events that keep our community engaged and entertained. After all, what’s crypto without a little fun? Real Potential: While we’re all about the laughs, we’re serious about growth. Our roadmap includes strategic partnerships, innovative projects, and robust marketing efforts designed to maximize value for our holders. Patriotic Spirit: MAGA DOGE celebrates the spirit of making things better, stronger, and more fun. Whether you’re a crypto newbie or a seasoned investor, MAGA DOGE offers something for everyone. Join us as we embark on this exciting journey. With MAGA DOGE, you’re not just investing in a coin; you’re investing in a community, a movement, and a lot of fun. Get ready to make your crypto portfolio great again with MAGA DOGE!
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje.
Supratimas apie MAGA DOGE (MAGADOGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAGADOGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
