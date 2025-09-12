Daugiau apie MCRN

MCRN Kainos informacija

MCRN Oficiali svetainė

MCRN Tokenomika

MCRN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MacaronSwap logotipas

MacaronSwap kaina (MCRN)

Neįtraukta į sąrašą

1 MCRN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00884308
$0.00884308$0.00884308
+0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
MacaronSwap (MCRN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:16:45(UTC+8)

MacaronSwap (MCRN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00873786
$ 0.00873786$ 0.00873786
24 val. žemiausia
$ 0.00885539
$ 0.00885539$ 0.00885539
24 val. aukščiausia

$ 0.00873786
$ 0.00873786$ 0.00873786

$ 0.00885539
$ 0.00885539$ 0.00885539

$ 10.39
$ 10.39$ 10.39

$ 0.00794412
$ 0.00794412$ 0.00794412

-0.12%

+0.18%

+1.64%

+1.64%

MacaronSwap (MCRN) realiojo laiko kaina yra $0.00882887. Per pastarąsias 24 valandas MCRN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00873786 iki aukščiausios $ 0.00885539 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MCRN kaina yra $ 10.39, o žemiausia – $ 0.00794412.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MCRN per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MacaronSwap (MCRN) rinkos informacija

$ 7.28K
$ 7.28K$ 7.28K

--
----

$ 70.66K
$ 70.66K$ 70.66K

824.46K
824.46K 824.46K

8,003,186.494639429
8,003,186.494639429 8,003,186.494639429

Dabartinė MacaronSwap rinkos kapitalizacija yra $ 7.28K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MCRN apyvartoje yra 824.46K vienetų, o bendras kiekis siekia 8003186.494639429. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.66K

MacaronSwap (MCRN) kainos istorija USD

Šiandienos MacaronSwap kainos pokytis į USD: $ 0.
MacaronSwap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003950380.
MacaronSwap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006532763.
MacaronSwap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.18%
30 dienų$ +0.0003950380+4.47%
60 dienų$ -0.0006532763-7.39%
90 dienų$ 0--

Kas yra MacaronSwap (MCRN)

Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

MacaronSwap (MCRN) išteklius

Oficiali svetainė

MacaronSwap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MacaronSwap (MCRN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MacaronSwap (MCRN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MacaronSwap prognozes.

Peržiūrėkite MacaronSwap kainos prognozę dabar!

MCRN į vietos valiutas

MacaronSwap (MCRN) Tokenomika

Supratimas apie MacaronSwap (MCRN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MCRNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MacaronSwap (MCRN)

Kiek MacaronSwap(MCRN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MCRN kaina USD valiuta yra 0.00882887USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MCRN į USD kaina?
Dabartinė MCRN kaina USD valiuta yra $ 0.00882887. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MacaronSwap rinkos kapitalizacija?
MCRN rinkos kapitalizacija yra $ 7.28KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MCRN apyvartoje?
MCRN apyvartoje yra 824.46KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MCRN kaina?
MCRN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 10.39USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MCRN kaina?
MCRN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00794412USD.
Kokia yra MCRN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MCRN yra --USD.
Ar MCRN kaina šiais metais kils?
MCRN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MCRN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:16:45(UTC+8)

MacaronSwap (MCRN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.