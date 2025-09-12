Lynk Coin kaina (LYNK)
-0.67%
+0.89%
+7.86%
+7.86%
Lynk Coin (LYNK) realiojo laiko kaina yra $0.00540472. Per pastarąsias 24 valandas LYNK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00525294 iki aukščiausios $ 0.00547832 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LYNK kaina yra $ 0.069168, o žemiausia – $ 0.00343536.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LYNK per pastarąją valandą pasikeitė -0.67%, per 24 valandas – +0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Lynk Coin rinkos kapitalizacija yra $ 1.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LYNK apyvartoje yra 233.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 999891075.082174. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.44M
Šiandienos Lynk Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Lynk Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015989842.
Lynk Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0025809154.
Lynk Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0016062219047131435.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.89%
|30 dienų
|$ +0.0015989842
|+29.58%
|60 dienų
|$ +0.0025809154
|+47.75%
|90 dienų
|$ +0.0016062219047131435
|+42.29%
$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
