LunarCrush logotipas

LunarCrush kaina (LUNR)

Neįtraukta į sąrašą

1 LUNR į USD – tiesioginė kaina:

0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
LunarCrush (LUNR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:01:05(UTC+8)

LunarCrush (LUNR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

--

--

+1.16%

+1.16%

LunarCrush (LUNR) realiojo laiko kaina yra $0.00211902. Per pastarąsias 24 valandas LUNR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUNR kaina yra $ 13.96, o žemiausia – $ 0.00194135.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUNR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +1.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LunarCrush (LUNR) rinkos informacija

Dabartinė LunarCrush rinkos kapitalizacija yra $ 317.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LUNR apyvartoje yra 150.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 150000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 317.85K

LunarCrush (LUNR) kainos istorija USD

Šiandienos LunarCrush kainos pokytis į USD: $ 0.
LunarCrush 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005365744.
LunarCrush 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006926796.
LunarCrush 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007590970012917383.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0005365744-25.32%
60 dienų$ -0.0006926796-32.68%
90 dienų$ -0.0007590970012917383-26.37%

Kas yra LunarCrush (LUNR)

$Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit.

LunarCrush (LUNR) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

LunarCrush kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LunarCrush (LUNR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LunarCrush (LUNR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LunarCrush prognozes.

Peržiūrėkite LunarCrush kainos prognozę dabar!

LUNR į vietos valiutas

LunarCrush (LUNR) Tokenomika

Supratimas apie LunarCrush (LUNR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUNRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LunarCrush (LUNR)

Kiek LunarCrush(LUNR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LUNR kaina USD valiuta yra 0.00211902USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LUNR į USD kaina?
Dabartinė LUNR kaina USD valiuta yra $ 0.00211902. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LunarCrush rinkos kapitalizacija?
LUNR rinkos kapitalizacija yra $ 317.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LUNR apyvartoje?
LUNR apyvartoje yra 150.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LUNR kaina?
LUNR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 13.96USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LUNR kaina?
LUNR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00194135USD.
Kokia yra LUNR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LUNR yra --USD.
Ar LUNR kaina šiais metais kils?
LUNR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LUNR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.