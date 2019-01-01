Luna Inu (LINU) Tokenomika
Luna Inu (LINU) Informacija
Linu aka Luna Inu is 100% community owned and decentralized. Linu's goals are to change the culture of crypto to one of community decision making, volunteering one’s skills, and preventing scams from taking over the space.
The decentralized community banded together through adversity early in the project and flushed out centralized bad actors who tried to take over the project. The community triumphed and the project was revived. Decentralization won.
The code is a 1:1 clone of Shiba Inu. The contract is renounced, minimizing the risk of a rug pull or centralization.
Luna Inu uses memes, the most powerful tool of persuasion in the world, to galvanize a strong network of allies while having fun. Memes can change the world.
Luna Inu (LINU) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Luna Inu (LINU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Luna Inu (LINU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Luna Inu (LINU) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LINU tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LINU tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LINU tokenomiką, galite peržiūrėti LINU tokeno kainą realiuoju laiku!
