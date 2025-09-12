Luna Inu kaina (LINU)
Luna Inu (LINU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LINU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LINU kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LINU per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Luna Inu rinkos kapitalizacija yra $ 974.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LINU apyvartoje yra 749.17T vienetų, o bendras kiekis siekia 1.0e+15. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.30M
Šiandienos Luna Inu kainos pokytis į USD: $ 0.
Luna Inu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Luna Inu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Luna Inu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.99%
|30 dienų
|$ 0
|-29.44%
|60 dienų
|$ 0
|+9.63%
|90 dienų
|$ 0
|--
Linu aka Luna Inu is 100% community owned and decentralized. Linu's goals are to change the culture of crypto to one of community decision making, volunteering one’s skills, and preventing scams from taking over the space. The decentralized community banded together through adversity early in the project and flushed out centralized bad actors who tried to take over the project. The community triumphed and the project was revived. Decentralization won. The code is a 1:1 clone of Shiba Inu. The contract is renounced, minimizing the risk of a rug pull or centralization. Luna Inu uses memes, the most powerful tool of persuasion in the world, to galvanize a strong network of allies while having fun. Memes can change the world.
