Daugiau apie $LUMI

$LUMI Kainos informacija

$LUMI Oficiali svetainė

$LUMI Tokenomika

$LUMI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

LUMI logotipas

LUMI kaina ($LUMI)

Neįtraukta į sąrašą

1 $LUMI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
LUMI ($LUMI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:16:24(UTC+8)

LUMI ($LUMI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

LUMI ($LUMI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $LUMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $LUMI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $LUMI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LUMI ($LUMI) rinkos informacija

$ 13.95K
$ 13.95K$ 13.95K

--
----

$ 13.95K
$ 13.95K$ 13.95K

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,463.6
999,991,463.6 999,991,463.6

Dabartinė LUMI rinkos kapitalizacija yra $ 13.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $LUMI apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999991463.6. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.95K

LUMI ($LUMI) kainos istorija USD

Šiandienos LUMI kainos pokytis į USD: $ 0.
LUMI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
LUMI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
LUMI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+12.81%
60 dienų$ 0+20.62%
90 dienų$ 0--

Kas yra LUMI ($LUMI)

Lumi is the all seeing cat. The main token of the Lumi brotherhood. We are forging an extremely strong community & are collaborating as a wide, crowd sourced team inorder to take Lumi to being a recognisable figure in pop culture. Lumi represents the curious nature of human beings, and is a crypto asset that fellow holders can own, showing their dedication & belief in the Lumi project. There is an incredibly talented community behind of Lumi, and we all want to see it's success.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

LUMI ($LUMI) išteklius

Oficiali svetainė

LUMI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LUMI ($LUMI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LUMI ($LUMI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LUMI prognozes.

Peržiūrėkite LUMI kainos prognozę dabar!

$LUMI į vietos valiutas

LUMI ($LUMI) Tokenomika

Supratimas apie LUMI ($LUMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $LUMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LUMI ($LUMI)

Kiek LUMI($LUMI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $LUMI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $LUMI į USD kaina?
Dabartinė $LUMI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LUMI rinkos kapitalizacija?
$LUMI rinkos kapitalizacija yra $ 13.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $LUMI apyvartoje?
$LUMI apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $LUMI kaina?
$LUMI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $LUMI kaina?
$LUMI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $LUMI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $LUMI yra --USD.
Ar $LUMI kaina šiais metais kils?
$LUMI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $LUMI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:16:24(UTC+8)

LUMI ($LUMI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.