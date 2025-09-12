Daugiau apie LULU

LULU kaina (LULU)

Neįtraukta į sąrašą

1 LULU į USD – tiesioginė kaina:

$0.0065997$0.0065997
0.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
LULU (LULU) kainos grafikas realiu laiku
LULU (LULU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 1.41$ 1.41

$ 0.00549947$ 0.00549947

--

--

-2.94%

-2.94%

LULU (LULU) realiojo laiko kaina yra $0.0065997. Per pastarąsias 24 valandas LULU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LULU kaina yra $ 1.41, o žemiausia – $ 0.00549947.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LULU per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -2.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LULU (LULU) rinkos informacija

$ 72.80K
$ 72.80K$ 72.80K

--
----

$ 6.60M
$ 6.60M$ 6.60M

11.03M
11.03M 11.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė LULU rinkos kapitalizacija yra $ 72.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LULU apyvartoje yra 11.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.60M

LULU (LULU) kainos istorija USD

Šiandienos LULU kainos pokytis į USD: $ 0.
LULU 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005420492.
LULU 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003120668.
LULU 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.002604058320174402.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0005420492+8.21%
60 dienų$ +0.0003120668+4.73%
90 dienų$ -0.002604058320174402-28.29%

Kas yra LULU (LULU)

Luluchain is a project that transforms human emotions into quantifiable and tradable digital assets, thereby creating a new value chain in the decentralized world.Our target users include individuals who thrive in social settings and businesses or brands seeking precise, innovative upgrades.By integrating interaction data from Web2 social scenarios with the transparency of Web3 decentralized finance, we are pioneering a new era of the emotional economy

LULU (LULU) išteklius

Oficiali svetainė

LULU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LULU (LULU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LULU (LULU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LULU prognozes.

Peržiūrėkite LULU kainos prognozę dabar!

LULU į vietos valiutas

LULU (LULU) Tokenomika

Supratimas apie LULU (LULU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LULUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LULU (LULU)

Kiek LULU(LULU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LULU kaina USD valiuta yra 0.0065997USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LULU į USD kaina?
Dabartinė LULU kaina USD valiuta yra $ 0.0065997. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LULU rinkos kapitalizacija?
LULU rinkos kapitalizacija yra $ 72.80KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LULU apyvartoje?
LULU apyvartoje yra 11.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LULU kaina?
LULU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.41USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LULU kaina?
LULU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00549947USD.
Kokia yra LULU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LULU yra --USD.
Ar LULU kaina šiais metais kils?
LULU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LULU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.