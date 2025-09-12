Lucretius kaina (LUC)
Lucretius (LUC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LUC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUC kaina yra $ 0.052003, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUC per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Lucretius rinkos kapitalizacija yra $ 7.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LUC apyvartoje yra 526.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 604126441.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.00K
Šiandienos Lucretius kainos pokytis į USD: $ 0.
Lucretius 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Lucretius 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Lucretius 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-34.35%
|60 dienų
|$ 0
|-26.23%
|90 dienų
|$ 0
|--
"Lucretius is a fully decentralized metaverse web-based game that is filled with endless fun and adventure. It is an exciting new complex where you can connect with other users, make new friends, participate in community events, win contests, exchange NFTs at the marketplace, and many other fun activities. In Lucretius, the fun never ends. You can participate in auction events, art exhibitions, concerts and even get paid for having fun with Play & Earn. It is a web-based game that stands out because it offers the best of two worlds. It provides an exhilarating gameplay experience and a platform for players who want to acquire and trade NFTs, even if they have no idea what an NFT is. Lucretius was not created as a game for only blockchain players. It is aimed at a segment of the gaming community which can be quickly onboarded from other mainstream platforms. Their unique angle offers an exciting way to connect a compelling game narrative with the metaverse and underlying blockchain technology. With these features, the Lucretius complex can attract millions of gamers to the blockchain ecosystem and create multiple income generation streams in the process. The project leverages the XRPL, which facilitates advanced and in-game DeFi features."
