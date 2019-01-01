LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLP Yearn CRV Vault (LP-YCRV), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) Informacija

yVault for CRV/yCRV LP tokens, autocompounds emissions and fees.

Oficiali svetainė:
https://yearn.finance/

LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
--
--
----
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Visų laikų rekordas:
$ 1.2
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
Visų laikų minimumas:
$ 1.2
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
Dabartinė kaina:
$ 1.2
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LP-YCRV tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LP-YCRV tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LP-YCRV tokenomiką, galite peržiūrėti LP-YCRV tokeno kainą realiuoju laiku!

LP-YCRV kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LP-YCRV? Mūsų LP-YCRV kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.