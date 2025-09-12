Daugiau apie LOX

Lox Network kaina (LOX)

Lox Network (LOX) kainos grafikas realiu laiku
Lox Network (LOX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01404605
$ 0.01404605$ 0.01404605

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.01%

+102.64%

+102.64%

Lox Network (LOX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOX kaina yra $ 0.01404605, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +102.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lox Network (LOX) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 78.62K
$ 78.62K$ 78.62K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Lox Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LOX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 78.62K

Lox Network (LOX) kainos istorija USD

Šiandienos Lox Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Lox Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Lox Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Lox Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.01%
30 dienų$ 0+28.46%
60 dienų$ 0-5.86%
90 dienų$ 0--

Kas yra Lox Network (LOX)

Lox Network is the world's first blockchain mobile security network and brings a revolutionary proof-of-ownership use case to NFTs. The network, powered by the decentralized XRP Ledger for its speed, reliability, and cost-effectiveness. Lox Network uses a three-token ecosystem consisting of LOX, SmartLOX, and SmartNFT, all relying on each other to prove you own a specific mobile phone in case it's lost, stolen, or you need to show a buyer proof of ownership before selling it. SmartNFT is an NFT representation of the user and records this data to the XRP ledger. SmartLOX is an NFT representation of a mobile device that includes the make, model, and the IMEI, also recording this data to the XRP ledger. LOX is the front-end system powering the Lox Network mobile app. Lox Network bridges these two unique NFTs by pairing them together to demonstrate the owner of the two unique NFTs is the rightful owner of the device using irrefutable, publicly verified evidence pulled from the decentralized XRP ledger. Lox Network can be used by anyone from a school student needing the phone to stay in touch with teachers and fellow students to large corporate logistics departments needing to audit and validate their mobile phone inventories. The Lox Network API can also integrate with cell service providers, insurance companies, and manufacturers alike.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Lox Network (LOX) išteklius

Oficiali svetainė

Lox Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lox Network (LOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lox Network (LOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lox Network prognozes.

Peržiūrėkite Lox Network kainos prognozę dabar!

LOX į vietos valiutas

Lox Network (LOX) Tokenomika

Supratimas apie Lox Network (LOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lox Network (LOX)

Kiek Lox Network(LOX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LOX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LOX į USD kaina?
Dabartinė LOX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lox Network rinkos kapitalizacija?
LOX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LOX apyvartoje?
LOX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LOX kaina?
LOX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01404605USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LOX kaina?
LOX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra LOX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LOX yra --USD.
Ar LOX kaina šiais metais kils?
LOX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LOX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:25:50(UTC+8)

