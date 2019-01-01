LOVECOIN (LOVECOIN) Tokenomika
LOVECOIN (LOVECOIN) Informacija
LoveCoin (LOVECOIN) is a cryptocurrency built around the core principle of love, aiming to create a more connected and compassionate world through the power of blockchain technology. It’s a token designed to bring people together, with a focus on fostering kindness, unity, and social impact. Every transaction and interaction with LoveCoin is infused with the idea of spreading positivity and uplifting others. Whether it's through supporting charitable causes, promoting acts of kindness, or incentivizing love-driven initiatives, LoveCoin is more than just a digital asset—it's a movement. With the goal of building a global community united by love, LoveCoin leverages the potential of cryptocurrency to inspire and create a world where love transcends all boundaries.
LOVECOIN (LOVECOIN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius LOVECOIN (LOVECOIN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
LOVECOIN (LOVECOIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti LOVECOIN (LOVECOIN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LOVECOIN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LOVECOIN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LOVECOIN tokenomiką, galite peržiūrėti LOVECOIN tokeno kainą realiuoju laiku!
LOVECOIN kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda LOVECOIN? Mūsų LOVECOIN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.