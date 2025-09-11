LOULOU kaina (LOULOU)
LOULOU (LOULOU) realiojo laiko kaina yra $0.00272283. Per pastarąsias 24 valandas LOULOU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00220317 iki aukščiausios $ 0.00286758 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOULOU kaina yra $ 0.01142393, o žemiausia – $ 0.00143895.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOULOU per pastarąją valandą pasikeitė +2.20%, per 24 valandas – +23.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė LOULOU rinkos kapitalizacija yra $ 2.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LOULOU apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.72M
Šiandienos LOULOU kainos pokytis į USD: $ +0.00051767.
LOULOU 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012017528.
LOULOU 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006128760.
LOULOU 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00051767
|+23.48%
|30 dienų
|$ +0.0012017528
|+44.14%
|60 dienų
|$ +0.0006128760
|+22.51%
|90 dienų
|$ 0
|--
