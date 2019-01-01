Lorenzo stBTC (STBTC) Tokenomika
Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance.
Lorenzo stBTC (STBTC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Lorenzo stBTC (STBTC) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų STBTC tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek STBTC tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate STBTC tokenomiką, galite peržiūrėti STBTC tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.