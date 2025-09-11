Lorenzo stBTC kaina (STBTC)
Lorenzo stBTC (STBTC) realiojo laiko kaina yra $113,888. Per pastarąsias 24 valandas STBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 113,053 iki aukščiausios $ 115,399 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STBTC kaina yra $ 123,802, o žemiausia – $ 61,389.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STBTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.61%, per 24 valandas – -0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Lorenzo stBTC rinkos kapitalizacija yra $ 116.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STBTC apyvartoje yra 1.03K vienetų, o bendras kiekis siekia 1026.208256612314. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 116.98M
Šiandienos Lorenzo stBTC kainos pokytis į USD: $ -767.232762682.
Lorenzo stBTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,471.4934336000.
Lorenzo stBTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,900.7323328000.
Lorenzo stBTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +8,985.5712227211.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -767.232762682
|-0.66%
|30 dienų
|$ -4,471.4934336000
|-3.92%
|60 dienų
|$ -3,900.7323328000
|-3.42%
|90 dienų
|$ +8,985.5712227211
|+8.57%
Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance.
