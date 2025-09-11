Daugiau apie LHYPE

Looped Hype (LHYPE) kainos grafikas realiu laiku
Looped Hype (LHYPE) kainos informacija (USD)

Looped Hype (LHYPE) realiojo laiko kaina yra $54.44. Per pastarąsias 24 valandas LHYPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 53.3 iki aukščiausios $ 56.27 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LHYPE kaina yra $ 56.27, o žemiausia – $ 9.34.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LHYPE per pastarąją valandą pasikeitė +0.65%, per 24 valandas – -1.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Looped Hype (LHYPE) rinkos informacija

Dabartinė Looped Hype rinkos kapitalizacija yra $ 58.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LHYPE apyvartoje yra 1.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 1073966.781113744. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.52M

Looped Hype (LHYPE) kainos istorija USD

Šiandienos Looped Hype kainos pokytis į USD: $ -0.69131096072954.
Looped Hype 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +12.6470271720.
Looped Hype 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +6.5911705680.
Looped Hype 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +13.713932338114044.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.69131096072954-1.25%
30 dienų$ +12.6470271720+23.23%
60 dienų$ +6.5911705680+12.11%
90 dienų$ +13.713932338114044+33.67%

Kas yra Looped Hype (LHYPE)

loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.

Looped Hype (LHYPE) išteklius

Looped Hype kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Looped Hype (LHYPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Looped Hype (LHYPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Looped Hype prognozes.

Peržiūrėkite Looped Hype kainos prognozę dabar!

LHYPE į vietos valiutas

Looped Hype (LHYPE) Tokenomika

Supratimas apie Looped Hype (LHYPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LHYPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Looped Hype (LHYPE)

Kiek Looped Hype(LHYPE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LHYPE kaina USD valiuta yra 54.44USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LHYPE į USD kaina?
Dabartinė LHYPE kaina USD valiuta yra $ 54.44. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Looped Hype rinkos kapitalizacija?
LHYPE rinkos kapitalizacija yra $ 58.52MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LHYPE apyvartoje?
LHYPE apyvartoje yra 1.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LHYPE kaina?
LHYPE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 56.27USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LHYPE kaina?
LHYPE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 9.34USD.
Kokia yra LHYPE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LHYPE yra --USD.
Ar LHYPE kaina šiais metais kils?
LHYPE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LHYPE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
