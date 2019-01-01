Look bro (LOOK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLook bro (LOOK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
"Look Bro" is a Meme derived from an old French soccer anime, and the meme went viral for telling people "bad" news, sometimes used for just telling anything to someone. The meme is considered a positive reinforcement meme, it spreads positivity as the person putting the hand on their shoulder is smiling and offering some sort of encouraging information. We are revolutionizing memes in the particular format and it allows users to be creative while maintaining the same meme formats.

Oficiali svetainė:
https://looksolana.com

Look bro (LOOK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Look bro (LOOK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 295.39K
$ 295.39K$ 295.39K
Bendra pasiūla:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 295.39K
$ 295.39K$ 295.39K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00883169
$ 0.00883169$ 0.00883169
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.0002954
$ 0.0002954$ 0.0002954

Look bro (LOOK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Look bro (LOOK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LOOK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LOOK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LOOK tokenomiką, galite peržiūrėti LOOK tokeno kainą realiuoju laiku!

LOOK kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LOOK? Mūsų LOOK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.