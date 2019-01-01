Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLooby by Stephen Bliss (LOOBY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Informacija

LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes.

Oficiali svetainė:
https://www.looby.love/

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Looby by Stephen Bliss (LOOBY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 554.76K
$ 554.76K$ 554.76K
Bendra pasiūla:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 952.95M
$ 952.95M$ 952.95M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 582.11K
$ 582.11K$ 582.11K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00344273
$ 0.00344273$ 0.00344273
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00058215
$ 0.00058215$ 0.00058215

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Looby by Stephen Bliss (LOOBY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LOOBY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LOOBY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LOOBY tokenomiką, galite peržiūrėti LOOBY tokeno kainą realiuoju laiku!

LOOBY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LOOBY? Mūsų LOOBY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.