LOGE ($LOGE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLOGE ($LOGE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
LOGE ($LOGE) Informacija

$LOGE is a cryptocurrency token designed to empower community engagement and development within the Grand Lodge ecosystem. The project aims to create a decentralized platform that fosters collaboration among users, enabling them to participate in governance, access exclusive content, and benefit from various rewards. By leveraging blockchain technology, $LOGE seeks to enhance transparency and security while promoting an inclusive environment for all participants. The tokenomics of $LOGE are structured to incentivize long-term holding and active participation, ensuring sustainable growth and value for the community.

Oficiali svetainė:
https://thegrandlodge.xyz/
Baltoji knyga:
https://thegrandlodge.xyz/#whitepaper

LOGE ($LOGE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius LOGE ($LOGE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 25.87K
$ 25.87K
Bendra pasiūla:
$ 9.99B
$ 9.99B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 9.99B
$ 9.99B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 25.87K
$ 25.87K
Visų laikų rekordas:
$ 0
$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

LOGE ($LOGE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti LOGE ($LOGE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $LOGE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $LOGE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $LOGE tokenomiką, galite peržiūrėti $LOGE tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.