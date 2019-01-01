LOGE ($LOGE) Tokenomika
$LOGE is a cryptocurrency token designed to empower community engagement and development within the Grand Lodge ecosystem. The project aims to create a decentralized platform that fosters collaboration among users, enabling them to participate in governance, access exclusive content, and benefit from various rewards. By leveraging blockchain technology, $LOGE seeks to enhance transparency and security while promoting an inclusive environment for all participants. The tokenomics of $LOGE are structured to incentivize long-term holding and active participation, ensuring sustainable growth and value for the community.
LOGE ($LOGE) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius LOGE ($LOGE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
LOGE ($LOGE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti LOGE ($LOGE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $LOGE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek $LOGE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate $LOGE tokenomiką, galite peržiūrėti $LOGE tokeno kainą realiuoju laiku!
$LOGE kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda $LOGE? Mūsų $LOGE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
