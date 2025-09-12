Daugiau apie LODE

Lodestar kaina (LODE)

Neįtraukta į sąrašą

1 LODE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00406407
$0.00406407
+1.20%1D
Lodestar (LODE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:48:55(UTC+8)

Lodestar (LODE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00399435
$ 0.00399435
24 val. žemiausia
$ 0.00407665
$ 0.00407665
24 val. aukščiausia

$ 0.00399435
$ 0.00399435

$ 0.00407665
$ 0.00407665

$ 2.56
$ 2.56

$ 0.00269671
$ 0.00269671

+0.10%

+1.22%

-6.60%

-6.60%

Lodestar (LODE) realiojo laiko kaina yra $0.00406407. Per pastarąsias 24 valandas LODE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00399435 iki aukščiausios $ 0.00407665 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LODE kaina yra $ 2.56, o žemiausia – $ 0.00269671.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LODE per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +1.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lodestar (LODE) rinkos informacija

$ 54.14K
$ 54.14K

--
--

$ 81.28K
$ 81.28K

13.32M
13.32M

20,000,000.0
20,000,000.0

Dabartinė Lodestar rinkos kapitalizacija yra $ 54.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LODE apyvartoje yra 13.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.28K

Lodestar (LODE) kainos istorija USD

Šiandienos Lodestar kainos pokytis į USD: $ 0.
Lodestar 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005533499.
Lodestar 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001539900.
Lodestar 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002130216279762174.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.22%
30 dienų$ -0.0005533499-13.61%
60 dienų$ +0.0001539900+3.79%
90 dienų$ +0.0002130216279762174+5.53%

Kas yra Lodestar (LODE)

The governance token of Lodestar Finance. Lodestar Finance is a DEFI borrowing and lending protocol on Arbitrum. Lodestar offers an array of Arbitrum native tokens and liquid staked derivatives as markets.

Lodestar (LODE) išteklius

Oficiali svetainė

Lodestar kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lodestar (LODE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lodestar (LODE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lodestar prognozes.

Peržiūrėkite Lodestar kainos prognozę dabar!

LODE į vietos valiutas

Lodestar (LODE) Tokenomika

Supratimas apie Lodestar (LODE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LODEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lodestar (LODE)

Kiek Lodestar(LODE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LODE kaina USD valiuta yra 0.00406407USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LODE į USD kaina?
Dabartinė LODE kaina USD valiuta yra $ 0.00406407. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lodestar rinkos kapitalizacija?
LODE rinkos kapitalizacija yra $ 54.14KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LODE apyvartoje?
LODE apyvartoje yra 13.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LODE kaina?
LODE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.56USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LODE kaina?
LODE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00269671USD.
Kokia yra LODE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LODE yra --USD.
Ar LODE kaina šiais metais kils?
LODE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LODE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.