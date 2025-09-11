Locked Money kaina (LMY)
-0.22%
-0.59%
-4.26%
-4.26%
Locked Money (LMY) realiojo laiko kaina yra $0.00165325. Per pastarąsias 24 valandas LMY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00161835 iki aukščiausios $ 0.00167936 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LMY kaina yra $ 0.00477719, o žemiausia – $ 0.00161835.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LMY per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – -0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Locked Money rinkos kapitalizacija yra $ 1.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LMY apyvartoje yra 966.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.53M
Šiandienos Locked Money kainos pokytis į USD: $ 0.
Locked Money 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004623715.
Locked Money 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003616975.
Locked Money 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.59%
|30 dienų
|$ -0.0004623715
|-27.96%
|60 dienų
|$ -0.0003616975
|-21.87%
|90 dienų
|$ 0
|--
Locked Money--Secure Asset Management Powered by AI What is Locked Money? LM is a pioneering self-custodial platform designed for secure, efficient management of digital assets. It combines blockchain technology with advanced legal frameworks, making it a fortress for your crypto wealth. Access to your own AI Agent Your AI agent provides comprehensive insights into cryptocurrency behaviors, trends, and community dynamics, offering suggestions on DeFi protocols and predicting market movements. Fully Autonomous AI Crypto Trading Your AI agent can autonomously trade cryptocurrency by continuously analyzing market data, identifying trends, and executing trades based on pre-set strategies or real-time conditions. Self-Custody and Control With LM, you establish complete sovereignty over your digital assets through seedless vaults, providing an impenetrable method of asset management that prioritises security and user autonomy. Advanced Legal Frameworks Giving you peace of mind through legal clarity and protection. LM offers access to sophisticated legal structures like Foundations and Series LLCs, traditionally used by high-net-worth individuals for asset protection and tax efficiency.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.