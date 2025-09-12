LOAF kaina (LOAF)
--
+1.67%
+9.43%
+9.43%
LOAF (LOAF) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LOAF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOAF kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOAF per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė LOAF rinkos kapitalizacija yra $ 9.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LOAF apyvartoje yra 997.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 997220742.491741. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.90K
Šiandienos LOAF kainos pokytis į USD: $ 0.
LOAF 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
LOAF 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
LOAF 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.67%
|30 dienų
|$ 0
|+15.05%
|60 dienų
|$ 0
|+33.35%
|90 dienų
|$ 0
|--
Loaf is the newest meme-driven coin baking up excitement in the crypto world! Inspired by the internet’s love for bread memes, Loaf combines humor and innovation to bring a fresh, playful approach to decentralized finance. More than just a token, Loaf is a movement built around community and good vibes, aiming to turn every transaction into a reminder of the lighter side of life. With its focus on inclusivity and community-driven decision-making, Loaf lets holders be part of something more than just financial gain—it's about building a culture of fun and sharing the love of memes on the blockchain. At its core, Loaf is powered by cutting-edge blockchain technology designed to keep investments secure and accessible. Its mission is to blend the playful spirit of internet culture with the opportunities of decentralized finance, creating a coin that's easy to love and even easier to laugh with. Whether you're a crypto pro or a newcomer, Loaf welcomes everyone to join in on the fun and take a slice of the meme economy. Don’t miss out on Loaf, where humor, boldness, and community come together to shape the future of crypto with a smile.
