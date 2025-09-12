Daugiau apie LLAMA

Llama kaina (LLAMA)

1 LLAMA į USD – tiesioginė kaina:

$0.01889584
-0.20%1D
mexc
USD
Llama (LLAMA) kainos grafikas realiu laiku
Llama (LLAMA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01861066
24 val. žemiausia
$ 0.01904976
24 val. aukščiausia

$ 0.01861066
$ 0.01904976
$ 0.111532
$ 0.00590972
+0.06%

-0.24%

-1.44%

-1.44%

Llama (LLAMA) realiojo laiko kaina yra $0.01889584. Per pastarąsias 24 valandas LLAMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01861066 iki aukščiausios $ 0.01904976 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LLAMA kaina yra $ 0.111532, o žemiausia – $ 0.00590972.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LLAMA per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Llama (LLAMA) rinkos informacija

$ 0.00
--
$ 1.89M
0.00
100,000,000.0
Dabartinė Llama rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LLAMA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.89M

Llama (LLAMA) kainos istorija USD

Šiandienos Llama kainos pokytis į USD: $ 0.
Llama 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009007061.
Llama 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0113885246.
Llama 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.007670094029541349.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.24%
30 dienų$ -0.0009007061-4.76%
60 dienų$ +0.0113885246+60.27%
90 dienų$ +0.007670094029541349+68.33%

Kas yra Llama (LLAMA)

daolama.co is a pool-to-peer NFT lending protocol that enables users to put their NFT down as collateral and receive instant access to a trust-less loan without having to talk to the lender or wait to be approved. daolama.co has an NFT marketplace with white-listed collections where users can trade their NFTs daolama.co has NFT rental service - users can rent tokens with or without any collaterals

Llama (LLAMA) išteklius

Llama kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Llama (LLAMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Llama (LLAMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Llama prognozes.

Peržiūrėkite Llama kainos prognozę dabar!

LLAMA į vietos valiutas

Llama (LLAMA) Tokenomika

Supratimas apie Llama (LLAMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LLAMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Llama (LLAMA)

Kiek Llama(LLAMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LLAMA kaina USD valiuta yra 0.01889584USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LLAMA į USD kaina?
Dabartinė LLAMA kaina USD valiuta yra $ 0.01889584. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Llama rinkos kapitalizacija?
LLAMA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LLAMA apyvartoje?
LLAMA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LLAMA kaina?
LLAMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.111532USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LLAMA kaina?
LLAMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00590972USD.
Kokia yra LLAMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LLAMA yra --USD.
Ar LLAMA kaina šiais metais kils?
LLAMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LLAMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.