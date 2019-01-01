Living the Dream (LTD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLiving the Dream (LTD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Living the Dream ($LTD) is a cutting-edge decentralized advertising platform that aims to seamlessly connect Web2 and Web3 ecosystems, offering a unique blend of traditional and blockchain-based ad management. The platform provides robust, precise ad management tools that cater to both centralized and decentralized environments. Through community-driven governance, Living the Dream empowers its users to actively participate in decision-making processes, ensuring that the platform evolves in line with the needs and desires of its community. Additionally, its deep integration with the Shib Dream community strengthens its foundation, fostering collaboration and innovation within the ecosystem. By enabling smooth ad operations across various networks, Living the Dream is poised to revolutionize the way advertising is conducted in both Web2 and Web3 spaces.

Ištirkite pagrindinius Living the Dream (LTD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 125.46K
Bendra pasiūla:
$ 330.19B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 197.55B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 209.70K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0000581
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
Living the Dream (LTD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Living the Dream (LTD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LTD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LTD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LTD tokenomiką, galite peržiūrėti LTD tokeno kainą realiuoju laiku!

