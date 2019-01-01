Living the Dream (LTD) Tokenomika
Living the Dream ($LTD) is a cutting-edge decentralized advertising platform that aims to seamlessly connect Web2 and Web3 ecosystems, offering a unique blend of traditional and blockchain-based ad management. The platform provides robust, precise ad management tools that cater to both centralized and decentralized environments. Through community-driven governance, Living the Dream empowers its users to actively participate in decision-making processes, ensuring that the platform evolves in line with the needs and desires of its community. Additionally, its deep integration with the Shib Dream community strengthens its foundation, fostering collaboration and innovation within the ecosystem. By enabling smooth ad operations across various networks, Living the Dream is poised to revolutionize the way advertising is conducted in both Web2 and Web3 spaces.
Living the Dream (LTD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Living the Dream (LTD) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LTD tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LTD tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LTD tokenomiką, galite peržiūrėti LTD tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.