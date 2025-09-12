Little Ugly Duck kaina (LUD)
--
+0.59%
+5.36%
+5.36%
Little Ugly Duck (LUD) realiojo laiko kaina yra $0. Per pastarąsias 24 valandas LUD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0 iki aukščiausios $ 0.0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUD kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Little Ugly Duck rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LUD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 9.999999999999999e+24. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 674.24K
Šiandienos Little Ugly Duck kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Little Ugly Duck 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
Little Ugly Duck 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
Little Ugly Duck 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0.0
|+0.59%
|30 dienų
|$ 0.0000000000
|+5.48%
|60 dienų
|$ 0.0000000000
|+24.57%
|90 dienų
|$ 0
|--
Little Ugly Duck was launched as charity Token initially but the overwhelming support we received we made us rethink the plans and decided to make a utility for the token, Little Ugly Duck token would be used for studying online at Victoria IELTS College which is one of the most prestigious language institute in South Asia, Victoria IELTS College is a platinum Plus partner with British Council and has been the highest contributor at British Council for three years running. The C.E.O if Victoria is Mr. Naveed Niazi and he is the C.E.O at Little Ugly Duck as well. We plan to develop an App through which all holders would be able to access all cryptos out there the likes if Dex.guru and Poocoin.App, We plan to develop a LUD wallet followed by a LUD exchange. While we have decided to expand the scope and utility of the token, we still plan to donate a set amount through community driven polls to Charites across the globe, The beneficiaries would be decided by the community through polls conducted on Twitter, Telegram and Facebook. NFT markets, Staking's and LUD swap is also a part of the given Road map, The team is actively pursuing excellence and are proud to announce that things are going according to the outlined Road map.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Little Ugly Duck (LUD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Little Ugly Duck (LUD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Little Ugly Duck prognozes.
Peržiūrėkite Little Ugly Duck kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Little Ugly Duck (LUD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.