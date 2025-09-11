Daugiau apie LQNA

LQNA Kainos informacija

LQNA Oficiali svetainė

LQNA Tokenomika

LQNA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Liquina logotipas

Liquina kaina (LQNA)

Neįtraukta į sąrašą

1 LQNA į USD – tiesioginė kaina:

$0.868833
$0.868833$0.868833
+6.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Liquina (LQNA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:28:13(UTC+8)

Liquina (LQNA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.810929
$ 0.810929$ 0.810929
24 val. žemiausia
$ 0.887207
$ 0.887207$ 0.887207
24 val. aukščiausia

$ 0.810929
$ 0.810929$ 0.810929

$ 0.887207
$ 0.887207$ 0.887207

$ 23.05
$ 23.05$ 23.05

$ 0.687829
$ 0.687829$ 0.687829

+0.01%

+6.48%

-7.47%

-7.47%

Liquina (LQNA) realiojo laiko kaina yra $0.868833. Per pastarąsias 24 valandas LQNA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.810929 iki aukščiausios $ 0.887207 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LQNA kaina yra $ 23.05, o žemiausia – $ 0.687829.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LQNA per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +6.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Liquina (LQNA) rinkos informacija

$ 928.35K
$ 928.35K$ 928.35K

--
----

$ 928.35K
$ 928.35K$ 928.35K

1.07M
1.07M 1.07M

1,068,589.0
1,068,589.0 1,068,589.0

Dabartinė Liquina rinkos kapitalizacija yra $ 928.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LQNA apyvartoje yra 1.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 1068589.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 928.35K

Liquina (LQNA) kainos istorija USD

Šiandienos Liquina kainos pokytis į USD: $ +0.052892.
Liquina 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2744248127.
Liquina 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4833040821.
Liquina 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.052892+6.48%
30 dienų$ -0.2744248127-31.58%
60 dienų$ -0.4833040821-55.62%
90 dienų$ 0--

Kas yra Liquina (LQNA)

"By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together."

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Liquina (LQNA) išteklius

Oficiali svetainė

Liquina kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Liquina (LQNA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Liquina (LQNA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Liquina prognozes.

Peržiūrėkite Liquina kainos prognozę dabar!

LQNA į vietos valiutas

Liquina (LQNA) Tokenomika

Supratimas apie Liquina (LQNA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LQNAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Liquina (LQNA)

Kiek Liquina(LQNA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LQNA kaina USD valiuta yra 0.868833USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LQNA į USD kaina?
Dabartinė LQNA kaina USD valiuta yra $ 0.868833. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Liquina rinkos kapitalizacija?
LQNA rinkos kapitalizacija yra $ 928.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LQNA apyvartoje?
LQNA apyvartoje yra 1.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LQNA kaina?
LQNA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 23.05USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LQNA kaina?
LQNA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.687829USD.
Kokia yra LQNA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LQNA yra --USD.
Ar LQNA kaina šiais metais kils?
LQNA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LQNA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:28:13(UTC+8)

Liquina (LQNA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.