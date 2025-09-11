Daugiau apie LQDR

LiquidDriver kaina (LQDR)

Neįtraukta į sąrašą

1 LQDR į USD – tiesioginė kaina:

$0.179643
+0.50%1D
+0.50%1D
mexc
USD
LiquidDriver (LQDR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:28:03(UTC+8)

LiquidDriver (LQDR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.176763
$ 0.176763$ 0.176763
24 val. žemiausia
$ 0.181442
$ 0.181442$ 0.181442
24 val. aukščiausia

$ 0.176763
$ 0.176763$ 0.176763

$ 0.181442
$ 0.181442$ 0.181442

$ 56.5
$ 56.5$ 56.5

$ 0.135155
$ 0.135155$ 0.135155

-0.26%

+0.44%

+12.90%

+12.90%

LiquidDriver (LQDR) realiojo laiko kaina yra $0.17948. Per pastarąsias 24 valandas LQDR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.176763 iki aukščiausios $ 0.181442 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LQDR kaina yra $ 56.5, o žemiausia – $ 0.135155.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LQDR per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – +0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LiquidDriver (LQDR) rinkos informacija

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

--
----

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

10.18M
10.18M 10.18M

10,177,134.544687469
10,177,134.544687469 10,177,134.544687469

Dabartinė LiquidDriver rinkos kapitalizacija yra $ 1.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LQDR apyvartoje yra 10.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 10177134.544687469. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.83M

LiquidDriver (LQDR) kainos istorija USD

Šiandienos LiquidDriver kainos pokytis į USD: $ +0.00078261.
LiquidDriver 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0057533211.
LiquidDriver 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0598074563.
LiquidDriver 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00078261+0.44%
30 dienų$ -0.0057533211-3.20%
60 dienų$ -0.0598074563-33.32%
90 dienų$ 0--

Kas yra LiquidDriver (LQDR)

LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience.

LiquidDriver (LQDR) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

LiquidDriver kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LiquidDriver (LQDR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LiquidDriver (LQDR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LiquidDriver prognozes.

Peržiūrėkite LiquidDriver kainos prognozę dabar!

LQDR į vietos valiutas

LiquidDriver (LQDR) Tokenomika

Supratimas apie LiquidDriver (LQDR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LQDRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LiquidDriver (LQDR)

Kiek LiquidDriver(LQDR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LQDR kaina USD valiuta yra 0.17948USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LQDR į USD kaina?
Dabartinė LQDR kaina USD valiuta yra $ 0.17948. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LiquidDriver rinkos kapitalizacija?
LQDR rinkos kapitalizacija yra $ 1.83MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LQDR apyvartoje?
LQDR apyvartoje yra 10.18MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LQDR kaina?
LQDR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 56.5USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LQDR kaina?
LQDR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.135155USD.
Kokia yra LQDR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LQDR yra --USD.
Ar LQDR kaina šiais metais kils?
LQDR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LQDR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
LiquidDriver (LQDR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.