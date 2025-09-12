Lion DAO kaina (ROAR)
Lion DAO (ROAR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ROAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROAR kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – -0.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Lion DAO rinkos kapitalizacija yra $ 604.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ROAR apyvartoje yra 893.24B vienetų, o bendras kiekis siekia 893235193782.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 604.47K
Šiandienos Lion DAO kainos pokytis į USD: $ 0.
Lion DAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Lion DAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Lion DAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.52%
|30 dienų
|$ 0
|+8.15%
|60 dienų
|$ 0
|+25.77%
|90 dienų
|$ 0
|--
What is the project about? Lion DAO is a DAO built on the Terra blockcahin Using the DAO creation tool Enterprise.Money What makes your project unique? We are the largest community DAO on Terra History of your project. Lion DAO was created alongside the launch of Enterprise.Money on 30th March. Lion DAO was created by RyanLion a well known crypto "influencer" with over 30K followers on Twitter with the mission of showing the power of Enterprise.Money, the protocols & tools available on Terra & the interoperability of Cosmos SDK & IBC. What’s next for your project? The DAO will continue it's journey across the Cosmos. The token has already been bridged to 5 other Cosmos blockchains including Osmosis, Kujira, Juno, Injective, White Whale & HUAHUA What can your token be used for? The token is the governance token of Lion DAO. It can be staked for governance decision making within the DAO including decisions over treasury management, DAO configuration & earn staking rewards.
