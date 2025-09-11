Daugiau apie STSOL

Lido Staked SOL kaina (STSOL)

1 STSOL į USD – tiesioginė kaina:

$275.17
$275.17$275.17
+4.80%1D
Lido Staked SOL (STSOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:12:36(UTC+8)

Lido Staked SOL (STSOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 261.05
$ 261.05$ 261.05
24 val. žemiausia
$ 277.29
$ 277.29$ 277.29
24 val. aukščiausia

$ 261.05
$ 261.05$ 261.05

$ 277.29
$ 277.29$ 277.29

$ 350.04
$ 350.04$ 350.04

$ 8.65
$ 8.65$ 8.65

+0.68%

+4.84%

+9.46%

+9.46%

Lido Staked SOL (STSOL) realiojo laiko kaina yra $275.17. Per pastarąsias 24 valandas STSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 261.05 iki aukščiausios $ 277.29 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STSOL kaina yra $ 350.04, o žemiausia – $ 8.65.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STSOL per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – +4.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lido Staked SOL (STSOL) rinkos informacija

$ 29.21M
$ 29.21M$ 29.21M

--
----

$ 29.21M
$ 29.21M$ 29.21M

106.16K
106.16K 106.16K

106,156.16
106,156.16 106,156.16

Dabartinė Lido Staked SOL rinkos kapitalizacija yra $ 29.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STSOL apyvartoje yra 106.16K vienetų, o bendras kiekis siekia 106156.16. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.21M

Lido Staked SOL (STSOL) kainos istorija USD

Šiandienos Lido Staked SOL kainos pokytis į USD: $ +12.7.
Lido Staked SOL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +75.9785095160.
Lido Staked SOL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +108.7419832870.
Lido Staked SOL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +98.14685105124916.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +12.7+4.84%
30 dienų$ +75.9785095160+27.61%
60 dienų$ +108.7419832870+39.52%
90 dienų$ +98.14685105124916+55.44%

Kas yra Lido Staked SOL (STSOL)

‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lido Staked SOL (STSOL)

Kiek Lido Staked SOL(STSOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STSOL kaina USD valiuta yra 275.17USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STSOL į USD kaina?
Dabartinė STSOL kaina USD valiuta yra $ 275.17. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lido Staked SOL rinkos kapitalizacija?
STSOL rinkos kapitalizacija yra $ 29.21MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STSOL apyvartoje?
STSOL apyvartoje yra 106.16KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STSOL kaina?
STSOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 350.04USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STSOL kaina?
STSOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 8.65USD.
Kokia yra STSOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STSOL yra --USD.
Ar STSOL kaina šiais metais kils?
STSOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STSOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.