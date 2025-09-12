Lido Staked Matic kaina (STMATIC)
-0.43%
-0.69%
-4.56%
-4.56%
Lido Staked Matic (STMATIC) realiojo laiko kaina yra $0.310774. Per pastarąsias 24 valandas STMATIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.306937 iki aukščiausios $ 0.314604 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STMATIC kaina yra $ 1.87, o žemiausia – $ 0.173953.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STMATIC per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – -0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Lido Staked Matic rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STMATIC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 560770.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 173.87K
Šiandienos Lido Staked Matic kainos pokytis į USD: $ -0.0021773083582503.
Lido Staked Matic 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0262333656.
Lido Staked Matic 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0445511310.
Lido Staked Matic 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.07793506348039517.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0021773083582503
|-0.69%
|30 dienų
|$ +0.0262333656
|+8.44%
|60 dienų
|$ +0.0445511310
|+14.34%
|90 dienų
|$ +0.07793506348039517
|+33.47%
Lido for Polygon is a liquid staking solution for MATIC backed by industry-leading staking providers. Lido lets users earn MATIC staking rewards without needing to maintain infrastructure and enables them to trade staked positions, as well as participate in on-chain decentralized finance with their staked assets. Lido for Polygon gives users options to: - Stake their MATIC tokens in a decentralized and secure way - Use their stMATIC on the secondary market - Do all of the above simply and easily with a click of a button on the UI stMATIC is an ERC20 token that represents the account’s share of the total supply of MATIC tokens inside PoLido system. It is a non-rebasable token, which means that the amount of tokens in the user’s wallet is not going to change. During time, the value of this token is changing, since the amount of MATIC tokens inside the protocol is not constant.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Lido Staked Matic (STMATIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lido Staked Matic (STMATIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lido Staked Matic prognozes.
Peržiūrėkite Lido Staked Matic kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Lido Staked Matic (STMATIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STMATICišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.