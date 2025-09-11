Daugiau apie LTAI

$0.162464
LibertAI (LTAI) kainos grafikas realiu laiku
LibertAI (LTAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

LibertAI (LTAI) realiojo laiko kaina yra $0.162464. Per pastarąsias 24 valandas LTAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.158198 iki aukščiausios $ 0.163369 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LTAI kaina yra $ 0.807171, o žemiausia – $ 0.081456.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LTAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LibertAI (LTAI) rinkos informacija

Dabartinė LibertAI rinkos kapitalizacija yra $ 2.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LTAI apyvartoje yra 16.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 24806852.25403829. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.03M

LibertAI (LTAI) kainos istorija USD

Šiandienos LibertAI kainos pokytis į USD: $ +0.00043541.
LibertAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0039277459.
LibertAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0464447046.
LibertAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00043541+0.27%
30 dienų$ -0.0039277459-2.41%
60 dienų$ -0.0464447046-28.58%
90 dienų$ 0--

Kas yra LibertAI (LTAI)

LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. 

LibertAI (LTAI) išteklius

LibertAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LibertAI (LTAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LibertAI (LTAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LibertAI prognozes.

Peržiūrėkite LibertAI kainos prognozę dabar!

LTAI į vietos valiutas

LibertAI (LTAI) Tokenomika

Supratimas apie LibertAI (LTAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LTAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LibertAI (LTAI)

Kiek LibertAI(LTAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LTAI kaina USD valiuta yra 0.162464USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LTAI į USD kaina?
Dabartinė LTAI kaina USD valiuta yra $ 0.162464. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LibertAI rinkos kapitalizacija?
LTAI rinkos kapitalizacija yra $ 2.75MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LTAI apyvartoje?
LTAI apyvartoje yra 16.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LTAI kaina?
LTAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.807171USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LTAI kaina?
LTAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.081456USD.
Kokia yra LTAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LTAI yra --USD.
Ar LTAI kaina šiais metais kils?
LTAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LTAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.