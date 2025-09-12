Daugiau apie L2

L2 Kainos informacija

L2 Oficiali svetainė

L2 Tokenomika

L2 Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Leverj Gluon logotipas

Leverj Gluon kaina (L2)

Neįtraukta į sąrašą

1 L2 į USD – tiesioginė kaina:

$0.00110316
$0.00110316$0.00110316
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Leverj Gluon (L2) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:12:01(UTC+8)

Leverj Gluon (L2) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.273661
$ 0.273661$ 0.273661

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Leverj Gluon (L2) realiojo laiko kaina yra $0.00110316. Per pastarąsias 24 valandas L2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia L2 kaina yra $ 0.273661, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, L2 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Leverj Gluon (L2) rinkos informacija

$ 242.19K
$ 242.19K$ 242.19K

--
----

$ 242.19K
$ 242.19K$ 242.19K

219.54M
219.54M 219.54M

219,541,111.4408051
219,541,111.4408051 219,541,111.4408051

Dabartinė Leverj Gluon rinkos kapitalizacija yra $ 242.19K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. L2 apyvartoje yra 219.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 219541111.4408051. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 242.19K

Leverj Gluon (L2) kainos istorija USD

Šiandienos Leverj Gluon kainos pokytis į USD: $ 0.
Leverj Gluon 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000899759.
Leverj Gluon 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002746138.
Leverj Gluon 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000458221060645958.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000899759-8.15%
60 dienų$ +0.0002746138+24.89%
90 dienų$ +0.0000458221060645958+4.33%

Kas yra Leverj Gluon (L2)

Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Leverj Gluon (L2) išteklius

Oficiali svetainė

Leverj Gluon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Leverj Gluon (L2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Leverj Gluon (L2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Leverj Gluon prognozes.

Peržiūrėkite Leverj Gluon kainos prognozę dabar!

L2 į vietos valiutas

Leverj Gluon (L2) Tokenomika

Supratimas apie Leverj Gluon (L2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie L2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Leverj Gluon (L2)

Kiek Leverj Gluon(L2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė L2 kaina USD valiuta yra 0.00110316USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė L2 į USD kaina?
Dabartinė L2 kaina USD valiuta yra $ 0.00110316. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Leverj Gluon rinkos kapitalizacija?
L2 rinkos kapitalizacija yra $ 242.19KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra L2 apyvartoje?
L2 apyvartoje yra 219.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) L2 kaina?
L2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.273661USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) L2 kaina?
L2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra L2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis L2 yra --USD.
Ar L2 kaina šiais metais kils?
L2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite L2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:12:01(UTC+8)

Leverj Gluon (L2) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.