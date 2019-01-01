Let Him Cook ($COOK) Tokenomika
Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at.
Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses.
The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over.
$COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem.
Let Him Cook ($COOK) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Let Him Cook ($COOK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Let Him Cook ($COOK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Let Him Cook ($COOK) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $COOK tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek $COOK tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate $COOK tokenomiką, galite peržiūrėti $COOK tokeno kainą realiuoju laiku!
