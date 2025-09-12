Let Him Cook kaina ($COOK)
-0.78%
+1.63%
-6.39%
-6.39%
Let Him Cook ($COOK) realiojo laiko kaina yra $0.00060765. Per pastarąsias 24 valandas $COOK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005856 iki aukščiausios $ 0.00061368 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $COOK kaina yra $ 0.01564695, o žemiausia – $ 0.00019161.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $COOK per pastarąją valandą pasikeitė -0.78%, per 24 valandas – +1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Let Him Cook rinkos kapitalizacija yra $ 610.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $COOK apyvartoje yra 998.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 998730606.951876. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 610.05K
Šiandienos Let Him Cook kainos pokytis į USD: $ 0.
Let Him Cook 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000417832.
Let Him Cook 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001647753.
Let Him Cook 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000468113962907254.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.63%
|30 dienų
|$ +0.0000417832
|+6.88%
|60 dienų
|$ +0.0001647753
|+27.12%
|90 dienų
|$ -0.0000468113962907254
|-7.15%
Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at. Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses. The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over. $COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem.
