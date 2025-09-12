lenda on chain kaina (LENDA)
+0.32%
+2.30%
+12.59%
+12.59%
lenda on chain (LENDA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LENDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LENDA kaina yra $ 0.00139886, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LENDA per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – +2.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė lenda on chain rinkos kapitalizacija yra $ 23.38K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LENDA apyvartoje yra 999.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 999793200.368075. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.38K
Šiandienos lenda on chain kainos pokytis į USD: $ 0.
lenda on chain 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
lenda on chain 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
lenda on chain 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.30%
|30 dienų
|$ 0
|+6.26%
|60 dienų
|$ 0
|+11.15%
|90 dienų
|$ 0
|--
Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|09-11 22:05:00
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
