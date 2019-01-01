Lemon (LEMON) Tokenomika
Lemon (LEMON) Informacija
The Lemon Project is dedicated to establishing a solid foundation and positive reputation for the Sui meme ecosystem. Our mission is to create a safe and engaging environment for meme projects, fostering trust and innovation within the community.
Our ultimate goal is to position the Sui ecosystem as a leading destination for crypto enthusiasts, attracting users and developers from Solana and other layer-1 ecosystems. By doing so, we aim to drive adoption and expand the reach of Sui while promoting a vibrant and interconnected blockchain landscape.
In addition, we are excited to share that we are working on a SuiPlay console game, which will integrate Lemon tokens to provide real utility and an engaging experience for users. This initiative underscores our commitment to delivering value and long-term growth for the Sui ecosystem.
Lemon (LEMON) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Lemon (LEMON) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Lemon (LEMON) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Lemon (LEMON) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LEMON tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LEMON tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LEMON tokenomiką, galite peržiūrėti LEMON tokeno kainą realiuoju laiku!
LEMON kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda LEMON? Mūsų LEMON kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.