Legacy Frax Dollar logotipas

Legacy Frax Dollar kaina (FRAX)

Neįtraukta į sąrašą

1 FRAX į USD – tiesioginė kaina:

$0.997657
0.00%1D
mexc
USD
Legacy Frax Dollar (FRAX) kainos grafikas realiu laiku
Legacy Frax Dollar (FRAX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.995887
24 val. žemiausia
$ 1.002
24 val. aukščiausia

$ 0.995887
$ 1.002
$ 1.14
$ 0.874536
+0.00%

+0.11%

+0.04%

+0.04%

Legacy Frax Dollar (FRAX) realiojo laiko kaina yra $0.998289. Per pastarąsias 24 valandas FRAX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.995887 iki aukščiausios $ 1.002 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FRAX kaina yra $ 1.14, o žemiausia – $ 0.874536.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FRAX per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Legacy Frax Dollar (FRAX) rinkos informacija

$ 296.21M
--
$ 296.21M
296.90M
296,901,272.8572009
Dabartinė Legacy Frax Dollar rinkos kapitalizacija yra $ 296.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FRAX apyvartoje yra 296.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 296901272.8572009. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 296.21M

Legacy Frax Dollar (FRAX) kainos istorija USD

Šiandienos Legacy Frax Dollar kainos pokytis į USD: $ +0.00106161.
Legacy Frax Dollar 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003357245.
Legacy Frax Dollar 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0011741875.
Legacy Frax Dollar 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000702252508632.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00106161+0.11%
30 dienų$ +0.0003357245+0.03%
60 dienų$ -0.0011741875-0.11%
90 dienų$ -0.000702252508632-0.07%

Kas yra Legacy Frax Dollar (FRAX)

The first fractional-algorithmic stablecoin

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Legacy Frax Dollar (FRAX) išteklius

Oficiali svetainė

Legacy Frax Dollar kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Legacy Frax Dollar (FRAX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Legacy Frax Dollar (FRAX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Legacy Frax Dollar prognozes.

Peržiūrėkite Legacy Frax Dollar kainos prognozę dabar!

FRAX į vietos valiutas

Legacy Frax Dollar (FRAX) Tokenomika

Supratimas apie Legacy Frax Dollar (FRAX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FRAXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Legacy Frax Dollar (FRAX)

Kiek Legacy Frax Dollar(FRAX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FRAX kaina USD valiuta yra 0.998289USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FRAX į USD kaina?
Dabartinė FRAX kaina USD valiuta yra $ 0.998289. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Legacy Frax Dollar rinkos kapitalizacija?
FRAX rinkos kapitalizacija yra $ 296.21MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FRAX apyvartoje?
FRAX apyvartoje yra 296.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FRAX kaina?
FRAX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.14USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FRAX kaina?
FRAX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.874536USD.
Kokia yra FRAX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FRAX yra --USD.
Ar FRAX kaina šiais metais kils?
FRAX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FRAX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
