Ledger AI (LEDGER) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLedger AI (LEDGER), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Ledger AI (LEDGER) Informacija

LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.

https://ledgerai.co/

Ledger AI (LEDGER) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Ledger AI (LEDGER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 8.94M
$ 8.94M
Bendra pasiūla:
$ 3.14B
$ 3.14B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 2.15B
$ 2.15B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 13.05M
$ 13.05M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00747007
$ 0.00747007
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00415765
$ 0.00415765

Ledger AI (LEDGER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ledger AI (LEDGER) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LEDGER tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LEDGER tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LEDGER tokenomiką, galite peržiūrėti LEDGER tokeno kainą realiuoju laiku!

LEDGER kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LEDGER? Mūsų LEDGER kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

