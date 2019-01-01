Law of Attraction (LOA) Tokenomika
$LOA is a journey that blends the realms of finance and metaphysics. It's not just another cryptocurrency; it’s a ground-breaking experiment that puts the principles of the law of attraction, manifestation, and visualization to the ultimate test, in real time.
Our mission is audacious yet simple: to manifest a market cap of 1 billion dollars, and to give something back as we grow (gratitude in action). Yes, you read that right — we’re setting our sights high, aiming to prove sceptics wrong and demonstrate the incredible potential of collective intention and positive thinking.
But how do we plan to achieve such a feat? The answer lies in our vibrant community of like-minded individuals who share a passion for the law of attraction. Together, we harness the power of positivity, visualization, and focused intention to materialize our goals in the crypto space.
This is not just about financial gain; it’s about pushing the boundaries of what’s possible when we unite with a shared vision. Through fun, positivity, and unwavering belief, we’re paving the way for a new era of manifestation in the digital age.
Ištirkite pagrindinius Law of Attraction (LOA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Law of Attraction (LOA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LOA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LOA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LOA tokenomiką, galite peržiūrėti LOA tokeno kainą realiuoju laiku!
