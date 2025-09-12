Daugiau apie LARA

Lara kaina (LARA)

Neįtraukta į sąrašą

1 LARA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00030164
$0.00030164$0.00030164
0.00%1D
USD
Lara (LARA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:47:30(UTC+8)

Lara (LARA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00422676
$ 0.00422676$ 0.00422676

$ 0.00021261
$ 0.00021261$ 0.00021261

--

--

-12.86%

-12.86%

Lara (LARA) realiojo laiko kaina yra $0.00030164. Per pastarąsias 24 valandas LARA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LARA kaina yra $ 0.00422676, o žemiausia – $ 0.00021261.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LARA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -12.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lara (LARA) rinkos informacija

$ 64.11K
$ 64.11K$ 64.11K

--
----

$ 301.64K
$ 301.64K$ 301.64K

212.55M
212.55M 212.55M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Lara rinkos kapitalizacija yra $ 64.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LARA apyvartoje yra 212.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 301.64K

Lara (LARA) kainos istorija USD

Šiandienos Lara kainos pokytis į USD: $ 0.
Lara 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000959787.
Lara 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000868195.
Lara 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001228907243214787.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000959787-31.81%
60 dienų$ -0.0000868195-28.78%
90 dienų$ -0.0001228907243214787-28.94%

Kas yra Lara (LARA)

Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.

Lara kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lara (LARA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lara (LARA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lara prognozes.

Peržiūrėkite Lara kainos prognozę dabar!

LARA į vietos valiutas

Lara (LARA) Tokenomika

Supratimas apie Lara (LARA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LARAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lara (LARA)

Kiek Lara(LARA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LARA kaina USD valiuta yra 0.00030164USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LARA į USD kaina?
Dabartinė LARA kaina USD valiuta yra $ 0.00030164. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lara rinkos kapitalizacija?
LARA rinkos kapitalizacija yra $ 64.11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LARA apyvartoje?
LARA apyvartoje yra 212.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LARA kaina?
LARA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00422676USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LARA kaina?
LARA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00021261USD.
Kokia yra LARA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LARA yra --USD.
Ar LARA kaina šiais metais kils?
LARA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LARA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:47:30(UTC+8)

