Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLambosForVirgins (VIRGIN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
LambosForVirgins (VIRGIN) Informacija

LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask.

Theres 2 avenues:

  • The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini.
  • The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team.

Yes its outrageous, but humanity matters.

and so does humour and fun.

Oficiali svetainė:
https://lambosforvirgins.com/

LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius LambosForVirgins (VIRGIN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 198.59K
Bendra pasiūla:
$ 895.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 590.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 301.24K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00569195
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00033658
LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti LambosForVirgins (VIRGIN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VIRGIN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek VIRGIN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate VIRGIN tokenomiką, galite peržiūrėti VIRGIN tokeno kainą realiuoju laiku!

VIRGIN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda VIRGIN? Mūsų VIRGIN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.