Labda kaina (LAB)

1 LAB į USD – tiesioginė kaina:

$0.00028275
$0.00028275$0.00028275
0.00%1D
Labda (LAB) kainos grafikas realiu laiku
Labda (LAB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03628371
$ 0.03628371$ 0.03628371

$ 0.00016098
$ 0.00016098$ 0.00016098

--

--

0.00%

0.00%

Labda (LAB) realiojo laiko kaina yra $0.00028275. Per pastarąsias 24 valandas LAB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LAB kaina yra $ 0.03628371, o žemiausia – $ 0.00016098.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LAB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Labda (LAB) rinkos informacija

$ 28.28K
$ 28.28K$ 28.28K

--
----

$ 28.28K
$ 28.28K$ 28.28K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Labda rinkos kapitalizacija yra $ 28.28K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LAB apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.28K

Labda (LAB) kainos istorija USD

Šiandienos Labda kainos pokytis į USD: $ 0.
Labda 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000001821.
Labda 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001439310.
Labda 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000001821-0.06%
60 dienų$ +0.0001439310+50.90%
90 dienų$ 0--

Kas yra Labda (LAB)

Labda is a decentralized platform designed to connect researchers with contributors interested in funding scientific projects. Operating on blockchain, Labda creates a transparent and collaborative ecosystem where researchers can share their projects, secure funding in Labda tokens or ETH, and execute their work. Each project is assigned a cost in "Research Points," directly tied to the value of Labda tokens or ETH, ensuring clarity in funding requirements. The platform integrates a Proof of Stake (PoS) mechanism, allowing validators to maintain the blockchain’s security and efficiency by staking tokens. Validators earn rewards for their participation, incentivizing active involvement. Additionally, Labda introduces blockchain scientists who solve specific challenges posed by researchers, earning Research Points as compensation. Labda’s mission is to address inefficiencies in traditional scientific funding by democratizing access to resources and fostering innovation. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency, promotes collaboration, and accelerates scientific progress.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Labda kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Labda (LAB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Labda (LAB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Labda prognozes.

Peržiūrėkite Labda kainos prognozę dabar!

LAB į vietos valiutas

Labda (LAB) Tokenomika

Supratimas apie Labda (LAB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LABišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Labda (LAB)

Kiek Labda(LAB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LAB kaina USD valiuta yra 0.00028275USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LAB į USD kaina?
Dabartinė LAB kaina USD valiuta yra $ 0.00028275. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Labda rinkos kapitalizacija?
LAB rinkos kapitalizacija yra $ 28.28KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LAB apyvartoje?
LAB apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LAB kaina?
LAB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03628371USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LAB kaina?
LAB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00016098USD.
Kokia yra LAB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LAB yra --USD.
Ar LAB kaina šiais metais kils?
LAB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LAB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:38:12(UTC+8)

