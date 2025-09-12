Kunji Finance kaina (KNJ)
Kunji Finance (KNJ) realiojo laiko kaina yra $0.03579617. Per pastarąsias 24 valandas KNJ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03491601 iki aukščiausios $ 0.03788786 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KNJ kaina yra $ 0.650349, o žemiausia – $ 0.01289265.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KNJ per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +1.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Kunji Finance rinkos kapitalizacija yra $ 1.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KNJ apyvartoje yra 44.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.58M
Šiandienos Kunji Finance kainos pokytis į USD: $ +0.00043223.
Kunji Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0083466394.
Kunji Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013254391.
Kunji Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00211946596523738.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00043223
|+1.22%
|30 dienų
|$ +0.0083466394
|+23.32%
|60 dienų
|$ -0.0013254391
|-3.70%
|90 dienų
|$ -0.00211946596523738
|-5.58%
What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token
