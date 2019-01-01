Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Tokenomika
Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Informacija
Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl!
Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Kundalini is a real girl (KUNDALINI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Kundalini is a real girl (KUNDALINI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KUNDALINI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek KUNDALINI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate KUNDALINI tokenomiką, galite peržiūrėti KUNDALINI tokeno kainą realiuoju laiku!
KUNDALINI kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda KUNDALINI? Mūsų KUNDALINI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.